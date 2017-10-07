СМИ: Стрелок из Лас-Вегаса выиграл несколько миллионов долларов

Устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе Стивэн Пэддок в 2015 году выиграл в азартные игры миллионы долларов.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на отчет Налогового управления США (IRS).

"Стивен Пэддок... заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году", - говорится в сообщении.

Согласно данным IRS, "большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиций".

В пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил журналистам, что мотив Пэддока по-прежнему не известен.

"У нас до сих пор нет четкого мотива или причины", - сказал он.

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям кантри-фестиваля. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Это самое крупное массовое убийство в истории США. Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.

Интерфакс-Украина