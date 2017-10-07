Сутки в АТО: 9 обстрелов, один боец ВСУ был ранен

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Украинские военные 7 раз отвечали врагу, используя весь спектр оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

В конце минувших суток террористы снизили активность.

"После 18 часов боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а огневое противостояние наших войск с оккупантами сохранилось только вблизи нескольких населенных пунктов", - отметили в штабе.

Вечером сепаратисты из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции на подступах к Авдеевке.

Из этого же оружия террористы били по позициям сил АТО вблизи Крымского и Золотого на Луганском направлении.

На Приморском направлении под огнем боевиков из противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО возле Широкино.