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В РФ уточнили количество эвакуированных из-за звонков о минировании

Суббота, 7 октября 2017, 10:56

В Москве в результате анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали 160 тысяч человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. 

"Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов", - отмечается в  сообщении. 

По данным источника, эвакуация затронула более 50 государственных учреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, а также все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей и около 15 больниц и поликлиник.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. По факту звонков уже возбуждены уголовные дела.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.

6 октября атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой c сентября. 

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Темы: Росcия
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