В центре Киева обнаженная активистка Femen поздравила Путина с днем рождения

В центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Как сообщает корреспондент УП, активистка забралась на декоммунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. President".

На место происшествия в Мариинский парк возле здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По словам правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.

После предоставления личных данных и беседы с полицейскими активистка ушла.

Как известно, 7 октября Владимир Путин празднует свое 65-летие.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, особых мероприятий на этот день у Путина не запланировано: он проведет ряд телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Украинская правда