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Нардеп Грановский заявил, что у него ничего не крали

Суббота, 7 октября 2017, 12:24
Нардеп Грановский заявил, что у него ничего не крали

Нардеп от БПП Александр Грановский опроверг сообщения СМИ о том, что из машины, которая была угнана из-под Кабмина, исчезли ноутбук и сумка с документами на его имя.

Об этом Грановский сообщил в комментарии УП.

Нардеп не подтвердил информацию о том, что у него что-то украли.

"Не шутите ... Все в полном порядке", - заявил Грановский.

На уточнение, опровергает ли информацию об угоне автомобиля и похищение вещей, нардеп ответил утвердительно.

В свою очередь в Печерском райуправлении полиции г.Киева Украинской правде сообщили о том, что факт угона авто имел место.

"Есть заявление о том, что был угон авто. Через некоторое время автомобиль нашли и вернули владельцу ... О том, что из авто что-то исчезло, в заявлении не сообщается", - отметили в полиции.

Полиция устанавливает личность злоумышленника, который угнал авто, по факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.289 УК Украины - "Незаконное завладение транспортным средством", что карается наказывается штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как известно, ранее LIGA.net, ссылаясь на источники в силовых органах, сообщила о том, что из-под здания Кабмина похитили автомобиль, в котором был ноутбук и сумка с документами на имя народного депутата БПП Александра Грановского.

Роман Кравец, Наталия Нечай, УП

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Темы: Грановскийкриминалполиция
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