Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме уверены, что Трамп удерживает мир от хаоса

Суббота, 7 октября 2017, 12:31

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп "удерживает мир от хаоса". 

Стенограма ее брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Сандерс таким образом отреагировала на вопрос журналиста, попросившего ее прокомментировать заявление одного из сенатаров, что "страну от хаоса" удерживают лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джим Мэттис и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

"Я считаю, что президент удерживает мир от хаоса. Вокруг него невероятная команда, которая помогает ему в этом, и он добился выдающихся успехов на международной арене, работая с союзниками и противодействуя врагам", - заявила Сандерс.

Напомним, накануне американские СМИ обнародовали информацию, что уже вскоре Трамп объявит о прекращении международной ядерной сделки с Ираном и заявит, что она не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Европейская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Последние новости
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
Все новости...
Реклама: