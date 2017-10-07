В Белом доме уверены, что Трамп удерживает мир от хаоса

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп "удерживает мир от хаоса".

Стенограма ее брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Сандерс таким образом отреагировала на вопрос журналиста, попросившего ее прокомментировать заявление одного из сенатаров, что "страну от хаоса" удерживают лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джим Мэттис и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

"Я считаю, что президент удерживает мир от хаоса. Вокруг него невероятная команда, которая помогает ему в этом, и он добился выдающихся успехов на международной арене, работая с союзниками и противодействуя врагам", - заявила Сандерс.

Напомним, накануне американские СМИ обнародовали информацию, что уже вскоре Трамп объявит о прекращении международной ядерной сделки с Ираном и заявит, что она не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Европейская правда