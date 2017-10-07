Порошенко ввел в действие концепцию СНБО о контрразведывательном режиме

Президент Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о концепции контрразведывательного режима в Украине.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине", - отмечено в указе.

Также Порошенко поручил Кабмину в трехмесячный срок утвердить план реализации концепции.

Контроль выполнения решения президент возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как сообщалось, 3 октября президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017 года.