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Грицак: Следователи выписали уведомление о подозрении лидеру группы Вагнера

Суббота, 7 октября 2017, 17:18

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении предводителю "Частной военной кампании (ЧВК) Вагнера" Дмитрию Уткину.

Об этом 7 октября на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"На имя Уткина Дмитрия Валерьевича следователями СБУ выписано уведомление о подозрении... В понедельник (9 октября) мы передадим его в прокуратуру", - сообщил Грицак.

Он добавил, что "работа по документированию преступной деятельности ЧВК Вагнера продолжается".

Отвечая на вопросы журналистов, Грицак сообщил, что к деятельности ЧВК Вагнера также причастны около 40 граждан Украины. 

"Это только нами установлено, но мы располагаем данными о том, что 95% членов ЧВК Вагнера - граждане России. Как правило, это - бывший спецназ, ГРУшники, десантники и т.д.", - добавил он.

Глава СБУ также сообщил, что в Брюсселе 19 октября состоится специальный брифинг по ПВК Вагнер, который будет организован с помощью МИД и МИП.

Как известно, ранее Грицак сообщил, что члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) действовали на территории Украины с 2014 года и причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Украинская правда

Темы: СБУДонбассРосcияармия
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