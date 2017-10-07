"Еврооптимисты": Парубий нарушил регламент, подписывая закон о Донбассе

Межфракционная группа "Еврооптимисты" заявила, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей с нарушениями регламента.

Об этом "Еврооптимисты" сообщили в Facebook.

"В пятницу Андрей Парубий необоснованно заранее закрыл заседание, а также подписал законопроект №7164 сразу после его принятия, нарушив процедуры, заложенные в регламенте, и императивные нормы о сроках", - говорится в сообщении.

По словам группы, согласно регламенту, спикер ВР подписывает поданный на подпись закон не ранее двух и не позднее пяти дней со дня его представления. Поэтому, как заявляют депутаты, подписывая закон в день его принятия, Парубий ограничил право народных избранников в двухдневный срок обратиться к председателю ВР с обоснованным предложением о внесении уточнений в принятый закон.

"По нашему мнению, такие грубые нарушения регламента нивелируют и подрывают доверие к высшему законодательному органу и являются недопустимыми. Именно поэтому мы требуем от регламентного комитета принципиально отнестись к нарушению регламента и принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством", - отметила группа.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении действия особых условий местного самоуправления в ОРДЛО 6 октября, то есть в день принятия закона.

Народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко настаивает, что спикер не имел права подписывать этот документ, поскольку не прошло двух дней, отведенных на возможное обжалование закона.