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На Одесчине демонтировали памятник Ленину

Суббота, 7 октября 2017, 19:06

В Одесской области власти c.Кубей Болградского района демонтировали памятники советским и партийным деятелям Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

По сообщению Болградской райгосадминистрации, Кубейский сельсовет не мог найти средства на проведение демонтажа памятников в соответствии с законом о декоммунизации в срок до мая 2016 года, пишет "Думская". 

"Совместными усилиями Одесской ОГА и Болградской РГА нашли необходимое финансирование и специальную технику, с помощью которых был проведен демонтаж памятников", - сообщили в администрации.

Согласно сообщению, местные власти и жители села присоединились к проведению демонтажных работ. 

 
 

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Темы: ЛениндекоммунизацияОдесская область
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