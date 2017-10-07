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“Звезда” удалила новость о “причастности Киева” к катастрофе MH17

Суббота, 7 октября 2017, 20:45
“Звезда” удалила новость о “причастности Киева” к катастрофе MH17

Пропагандистский канал "Звезда" удалил новость, где якобы бывший украинский военный Юрий Батурин рассказал о причастности Украины к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

Новость осталась в кэше Google, пишет "Новая газета".

"На заметки с названием "Майор ВСУ, бывший свидетелем уничтожения MH17, попросил убежища в России", "Перешедший в Россию майор ВСУ рассказал, как сбили Boeing MH17" и "Майор ВСУ рассказал о траектории движения украинских „Буков", расстрелявших Boeing MH17" ссылались многие СМИ, включая ТАСС, "Лайф" и "Вести.ру". Сейчас при переходе по ссылке появляется "Ошибка 404", - пишет издание.

Как утверждалось в удаленном сообщении, в день крушения майор Батурин рассказал, что с помощью технических средств контроля системы ПВО наблюдал прохождение самолета в небе Украины и его крушение.

"Звезда" утверждает, что это доказывает причастность Украины к катастрофе.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года - погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России. Также у следствия есть доказательства, что местом запуска ракеты было поле в районе пгт Первомайское, которое в то время находилось под контролем пророссийских боевиков.

Виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственной группы (JIT), расследующей сбивания самолета.

Темы: MH17катастрофы
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