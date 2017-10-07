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В Петербурге провели акцию памяти убитой журналистки Анны Политковской

Суббота, 7 октября 2017, 21:19

Около 200 человек пришли к Соловецкому камню в Петербурге, чтобы почтить память Анны Политковской, убитой в Москве в лифте своего дома 7 октября 2006 года.

Об этом сообщает российское "Радио Свобода".

"Организатор акции, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заметил, что власти, не любившие живую Анну Политковскую, "не любят ее и мертвую" - особенно напоминаний о том, что расследование ее убийства фактически не завершено, что организаторы и заказчики ее убийства так и не найдены", - отмечает издание.

 

В то же время, гражданский активист, публицист Александр Скобов заявил, что для всех, кто принимал близко к сердцу события Чеченской войны, важна фигура Политковской, которая отдала свою жизнь за правду об войне.

"Другие участники акции также говорили о том, как важно помнить Анну Политковскую, требовали найти и наказать виновных в ее убийстве", - добавляет "Радио Свобода".

Как известно, акция памяти Политковской у Соловецкого камня проходит уже 11 лет, но в этот раз согласовать ее удалось только благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Сначала власти ее запретили под предлогом проведения в течение 8 часов молодежной акции "Будущее за нами" - в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Темы: Росcияакции
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