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Сурков назвал конструктивными переговоры с Волкером

Суббота, 7 октября 2017, 21:59
Сурков назвал конструктивными переговоры с Волкером
Фото: Алексей Дружинин

Помощник президента России Владислав Сурков назвал встречу со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером конструктивной.

Об этом сообщает российский "РБК".

Сурков выразил уверенность, что "в конечном итоге результат будет, не сомневаемся".

По словам помощника Путина, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "Нормандского формата" и Минской контактной группы.

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", - сказал Сурков.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Сербии провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины.

Темы: ДонбассРосcияСША
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