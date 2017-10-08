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На Днепропетровщине осквернили памятник погибшим военным перед открытием

Воскресенье, 8 октября 2017, 00:35

На Днепропетровщине неизвестные осквернили памятник погибшим на Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады, открытие которого было запланировано на 7 октября.

Об этом со ссылкой на волонтеров пишет Радио Свобода.

В поселке Черкасском ночью накануне открытия злоумышленники облили памятник погибшим бойцам АТО краской, оставили надписи "смерть укропам" и "слава ДНР", попытались изувечить плакат бригады.

Как отметили в бригаде, несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось. В церемонии приняли участие военные, родственники погибших, общественность. По информации из бригады, средства на памятник собирали сами военные и волонтеры.

Несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось
Несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось
Facebook Оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины

За время боевых действий на Донбассе 93-я бригада потеряла 272 бойца.

Как сообщалось, 1 октября министр МВД Арсен Аваков заявил о задержании группы злоумышленников, которых подозревают в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Темы: Днепропетровская областьАТОВооруженные силы
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