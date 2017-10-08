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Рахой не исключает приостановления автономии Каталонии

Воскресенье, 8 октября 2017, 03:21

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не исключает приостановления региональной автономии Каталонии, если ее лидеры продолжат угрожать объявлением независимости.

Об этом Рахой заявил в интервью ежедневной газете "El Pais Sunday", пишет AFP

"Я ничего не исключаю", - сказал он, когда его спросили о применении конституционного положения, которое позволяет приостановить действие автономии.

"Но я должен делать все в свое время ... Я хотел бы, чтобы угроза декларации о независимости была снята как можно быстрее", - сказал Рахой.

По его словам, в идеале лучше бы не пришлось принимать меры.

В интервью Рахой заверил каталонских лидеров, что "еще есть время", чтобы отступить и избежать возникновения жесткой реакции со стороны центрального правительства в Мадриде.

Премьер-министр повторил свой отказ "обсуждать единство страны", подчеркнув, что в любом случае он не будет говорить под угрозой.

Комментируя широко критикуемое полицейское насилие во время референдума, Рахой сказал, что "были допущены некоторые ошибки", но основная ошибка была совершена его противниками, которые поставили под угрозу "национальный суверенитет".

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Более 90% проголосовавших выступили за независимость автономии от Испании. Явка составила 43% избирателей.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Темы: ИспанияКаталония
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