Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция разогнала ночную акцию сторонников Навального в Москве

Воскресенье, 8 октября 2017, 04:08

Московская полиция в ночь на 8 октября разогнала митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади. 

Об этом пишет Meduza.

На Манежной площади находились несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку Кремля всю ночь.

Как рассказал один из активистов, полиция действовала очень жестко.

По данным Twitter "Протестная Москва", около часа ночи в воскресенье, 8 октября, полицейские предложили собравшимся разойтись, а затем начали зачищать площадь. Не менее 17 человек были задержаны, в том числе несколько журналистов.

Протестующие под давлением полиции спустились в метро.

Как сообщалось, в России почти во всех городах завершились митинги в поддержку Навального, задержан 271 человек.

До ночи митинг на Манежной площади в Москве полиция не трогала.

Темы: Росcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: