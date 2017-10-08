Полиция разогнала ночную акцию сторонников Навального в Москве

Московская полиция в ночь на 8 октября разогнала митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади.

Об этом пишет Meduza.

На Манежной площади находились несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку Кремля всю ночь.

Как рассказал один из активистов, полиция действовала очень жестко.

video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2 — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) 7 жовтня 2017 р.

По данным Twitter "Протестная Москва", около часа ночи в воскресенье, 8 октября, полицейские предложили собравшимся разойтись, а затем начали зачищать площадь. Не менее 17 человек были задержаны, в том числе несколько журналистов.

Часть протестующих, разогнанных с Манежки, отправилась к ОВД Китай-Город.

В итоге задержанными оказались еще 14 человек. — Протестная Москва (@nedimon_msk) 7 жовтня 2017 р.

Протестующие под давлением полиции спустились в метро.

Как сообщалось, в России почти во всех городах завершились митинги в поддержку Навального, задержан 271 человек.

До ночи митинг на Манежной площади в Москве полиция не трогала.