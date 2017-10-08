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США и ОБСЕ требуют найти убийц Анны Политковской

Воскресенье, 8 октября 2017, 05:56

Правительство Соединенных Штатов и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали Россию найти и наказать людей, которые одиннадцать лет назад убили выдающуюся российскую журналистку Анну Политковскую.

Об этом пишет Голос Америки.

США и ОБСЕ обнародовали в субботу заявления, в которых призывают Россию наказать лиц, ответственных за смерть Политковской, которая была убита 7 октября 2006 года.

"Деятельность Политковской выявила нарушения прав человека в России и страдания жертв войны на Северном Кавказе, заявила представительница Государственного Депаратамента Хизер Нойерт. - невыясненное убийство Политковской, у которой было двойное гражданство - американское и российское - и других журналистов в России, а также угрозы в адрес журналистов, которые обнаруживают новые злоупотребления в Чечне, только ухудшили атмосферу запугивания независимой прессы".

 "Не принято, что организаторы убийства Политковской и других журналистов остаются на свободе. Этот зловещий круг безнаказанности имеет длительное воздействие на ситуацию свободы средств массовой информации в России", -заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир.

Политковская была выдающейся международной журналисткой, известной по репортажам в "Новой газете" на тему злоупотребления в области прав человека и коррупции в Чечне и других районах Кавказа, где была распространена деятельность исламистов.

Она также была резким критиком Кремля и его политики в Чечне, а также лидера республики Рамзана Кадырова.

В осеннем издании журнала Dangerous Assignments Комитет в защиту журналистов признал Политковскую одной из самых выдающихся представительниц свободы слова в СМИ.

Темы: Росcиясвобода словаубийство
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