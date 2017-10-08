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Трамп хотел бы, чтобы Тиллерсон был жестче

Воскресенье, 8 октября 2017, 06:35

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, но он мог бы быть более жестким.

Об этом пишет The Hill.

"У нас очень хорошие отношения. Мы расходимся по нескольким вопросам, иногда мне хочется, чтобы он был более жестким", — заявил Трамп.

Такой комментарий президента США последовал после сообщений о том, что он и Тиллерсон имеют напряженные отношения.

На прошлой неделе NBC News сообщила, что Тиллерсон назвал Трампа "придурком" и решил уйти из его администрации.

Позже Тиллерсон опроверг это сообщение.

"Вице-президенту никогда не приходилось убеждать меня остаться государственным секретарем, потому что я никогда не думал об уходе", - сказал Тиллерсон в среду.

Тиллерсон прямо не отрицал, что он назвал Трампа "придурком", но Госдепартамент опроверг это на более поздней пресс-конференции.

По сообщениям, отношения между Трампом и Тиллерсоном стали более интенсивными в последние месяцы.

Как сообщается, Трамп разочарован тем, что Тиллерсон, похоже, больше заботится о том, как США выглядят перед остальным миром, чем о персональном имидже Трампа.

Темы: СШАТрамп
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