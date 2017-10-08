В США готовятся к удару нового урагана "Нейт"

В четырех южных штатах США объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Нейт" к побережью Мексиканского залива.

Об этом пишет BBC.

Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана и отдали приказы о начале эвакуации.

Объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана "Катрина" 12 лет назад.

Ураган "Нейт" уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.

"Нейт" прошел над Коста-Рикой, нанеся серьезные разрушения REUTERS

Затем по мере приближения к мексиканским курортам циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам "Мария" и "Ирма", ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.

Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местной властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами. Из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.

Губернатор Луизианы Бел Эдвардс объявил чрезвычайную ситуацию в связи с приближением "Нейта".

По словам губернатора, мобилизовано уже более тысячи национальных гвардейцев, часть из них направлена в Новый Орлеан для наблюдения за состоянием насосных осушительных систем. Губернатор призвал всех граждан, живущих в низколежащих районах, готовиться к эвакуации.

"Нейт" у нас на пороге или скоро придет", - заявил мэр города Митч Ландро, предупредив, что сильный ветер может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

"Мы проходили все это уже много-много раз, паниковать нет нужды", - добавил он.

Ранее в пятницу ураган "Нейт" задел мексиканский полуостров Юкатан, где расположены популярные курорты Канкун и Плайа-дель-Кармен.

Губернатор мексиканского штата Квинтана-Роо Карлос Хоакин заявил, что, хотя центр циклона пройдет, как ожидается, немного восточнее полуострова, он может принести с собой проливные дожди и наводнения.

Нефтяные компании тем временем заняты эвакуацией рабочих со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

В Центральной Америке "Нейт" вызвал оползни и наводнения, ставшие результатом проливных дождей; там заблокированы многие автодороги, разрушены мосты, повреждены многие дома.

В Никарагуа ураган привел к гибели по меньшей мере 13 человек, еще восемь человек погибли в Коста-Рике, три в Гондурасе и один в Сальвадоре.