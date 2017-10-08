Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы нового президента ПАСЕ состоятся 9 октября

Воскресенье, 8 октября 2017, 10:52

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, котораяпройдет в Страсбурге.

Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

На должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва).

Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием. Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, Педро Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председателя ассамблеи Роджер Гейл.

В конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с Аграмунтом, несмотря на то, что онне был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Европейская правда

Темы: ЕСвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
ЕС
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: