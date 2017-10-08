Выборы нового президента ПАСЕ состоятся 9 октября

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, котораяпройдет в Страсбурге.

Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

На должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва).

Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием. Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, Педро Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председателя ассамблеи Роджер Гейл.

В конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с Аграмунтом, несмотря на то, что онне был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Европейская правда