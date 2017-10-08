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Ханский дворец в аннексированном Крыму передали в “собственность государства”

Воскресенье, 8 октября 2017, 11:16
Ханский дворец в аннексированном Крыму передали в “собственность государства”
Фото: Chapultepec

Подконтрольный Кремлю Госкомрегистра аннексированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщает "РИА Новости Крым" со ссылкой на пресс-службу регистра.

"Таким образов музей-заповедник перешел в республиканскую собственность", - говорится в сообщении.

Как известно, Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Темы: Крым
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