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В Украине выбрали лучшего учителя

Воскресенье, 8 октября 2017, 12:18

В субботу в Киеве состоялась церемония награждения лучшего учителя конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2017, которую еще называют Нобелевской премией для учителей.

Об этом сообщили в Facebook премии.

Победителем конкурса стал учитель физики и астрономии в Черновицком лицее №1 Паул Пшеничка.

 

"По словам господина Паула, премию в размере 100 000 гривен он потратит на собственный проект "Квазар", коммуналку и хорошие посиделки с друзьями", - говорится в сообщении.

В 1991 году Пшеничка основал научное общество для одаренных учеников "Квазар". Также он является одним из разработчиков метода проектно-ориентированного обучения в школах.

Как известно, Global Teacher Prize - это мировой конкурс учителей, внесших выдающийся вклад в профессию.

Темы: образование
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