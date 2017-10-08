В Украине выбрали лучшего учителя

В субботу в Киеве состоялась церемония награждения лучшего учителя конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2017, которую еще называют Нобелевской премией для учителей.

Об этом сообщили в Facebook премии.

Победителем конкурса стал учитель физики и астрономии в Черновицком лицее №1 Паул Пшеничка.

"По словам господина Паула, премию в размере 100 000 гривен он потратит на собственный проект "Квазар", коммуналку и хорошие посиделки с друзьями", - говорится в сообщении.

В 1991 году Пшеничка основал научное общество для одаренных учеников "Квазар". Также он является одним из разработчиков метода проектно-ориентированного обучения в школах.

Как известно, Global Teacher Prize - это мировой конкурс учителей, внесших выдающийся вклад в профессию.