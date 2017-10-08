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Мотузяник: За прошедшие сутки боевики применяли минометы

Воскресенье, 8 октября 2017, 13:32

За прошедшие сутки боевики применяли минометы на Луганском и Мариупольском направлении, один украинский военный в Песках получил ранения.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье представитель Минобороны по АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганский направлении боевые действия начались после 18 часов.

"Противник в основном нарушал режим тишины в Трехизбенке и Крымском, что к северу от Бахмутской трассы. Оккупанты применяли как легкое вооружение, так и миномет. Украинские войска вели огонь в ответ. Еще один вражеский обстрел произошел в Станично-Луганском районе", - говорится в сообщении.

Всего вчера на Луганском направлении произошло шесть вооруженных инцидентов.

На Донецкий направлении обстрелы начались после 13 часов. Чаще всего огневые столкновения были поблизости Авдеевки, где произошла серия мощных и длительных обстрелов боевиков.

Режим тишины боевики также нарушали в Зайцево, Майорске и Песках. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло семь обстрелов.

На Мариупольском направлении беспокойно вчера было на участке фронта Павлополь - Широкино. В Талаковке НЗФ применяли миномет.

"Главной "горячей точкой" вчера было Водяное, где произошло большинство вражеских обстрелов. Кроме этого, по одному вооруженном инцидента произошло в Гнутово и Старогнатовке, продолжительность каждого составила 20-30 минут", - говорится в сообщении.

Всего на Мариупольском направлении было шесть обстрелов. Во всех случаях украинские военные открывали огонь в ответ.

В рядах украинских войск погибших нет, один военнослужащий получил ранение в Песках.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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