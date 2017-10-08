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В Киеве ночью произошла перестрелка, ранена женщина

Воскресенье, 8 октября 2017, 15:11

В Киеве на перекрестке проспекта Правды и ул.Вышгородской произошла перестрелка, в результате которой женщина получила ранение. 

Об этом 8 октября сообщили в пресс-центре столичного главка полиции.

"Установлено, что между гражданами в ночь на воскресенье возник конфликт с неизвестным мужчиной, который вытащил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону женщины", - сообщили правоохранители. Женщина получила ранение в ногу.

От написания официального заявления и госпитализации пострадавшая отказалась, личность правонарушителя устанавливается.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК "Хулиганство", правонарушителю грозит лишение свободы до 7 лет.

Украинская правда

Темы: Киеворужие
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