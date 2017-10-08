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АТО: Боевики применяют тяжелое вооружение

Воскресенье, 8 октября 2017, 18:34
АТО: Боевики применяют тяжелое вооружение

В зоне проведения АТО в воскресенье перемирие было нарушено 4 раза, боевики применяют тяжелое вооружение, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 8 октября. 

По позициям сил АТО в районе Широкино незаконные вооруженные формирования били из 120-мм миномета и выпустили не менее 11 мин калибра 82 мм.

Возле Красногоровки боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении возле Авдеевки боевики обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении возле н.п. Валуйское боевики вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбассоружиеМинские соглашения
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