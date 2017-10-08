Климкин: Вопрос территориальной целостности является общим вызовом стран ГУАМ

Вопрос территориальной целостности является общим вызовом Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы, а к созданию этой проблемы причастна Российская Федерация.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции 8 октября в Тбилиси после спецзаседания Совета министров иностранных дел ГУАМ, пишет "Интерфакс".

"Мы все стоим перед общим вызовом и прежде всего этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной - Россией и, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и прилагать усилия" , - заявил Климкин.

Одной из важных тем обсуждения на заседании глав МИД стран-членов ГУАМ была проблема территориальной целостности и суверенитета, которая является общей для всех четырех стран-членов организации.

По словам главы МИД Грузии, в рамках заседания также обсуждались планы будущего сотрудничества в рамках ГУАМ.

По итогам заседания главы МИД стран - членов ГУАМ подписали совместное коммюнике о готовности продолжить тесное сотрудничество.