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Климкин: Вопрос территориальной целостности является общим вызовом стран ГУАМ

Воскресенье, 8 октября 2017, 20:52
Климкин: Вопрос территориальной целостности является общим вызовом стран ГУАМ

Вопрос территориальной целостности является общим вызовом Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы, а к созданию этой проблемы причастна Российская Федерация.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции 8 октября в Тбилиси после спецзаседания Совета министров иностранных дел ГУАМ, пишет "Интерфакс".

"Мы все стоим перед общим вызовом и прежде всего этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной - Россией и, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и прилагать усилия" , - заявил Климкин.

Одной из важных тем обсуждения на заседании глав МИД стран-членов ГУАМ была проблема территориальной целостности и суверенитета, которая является общей для всех четырех стран-членов организации.

По словам главы МИД Грузии, в рамках заседания также обсуждались планы будущего сотрудничества в рамках ГУАМ.

По итогам заседания главы МИД стран - членов ГУАМ подписали совместное коммюнике о готовности продолжить тесное сотрудничество.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинГУАМРосcия
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