В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 6 тыс кв. метров

В российском Ростове-на-Дону горит вещевой рынок "Темерник".

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров. Приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Как уточняет МЧС РФ, пожар произошел в воскресенье на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.