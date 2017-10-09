Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Реализация закона по Донбассу зависит от выполнения РФ ряда требований

Понедельник, 9 октября 2017, 06:24

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выполнение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса напрямую зависит от выполнения Россией предъявленных ей требований.

Об этом он написал в воскресенье вечером на странице в Facebook. 

"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам", - отметил Порошенко.

В первую очередь, по словам президента, речь идет о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники с территории Украины.

"При этом наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора", - заявил Порошенко.

Темы: ПорошенкоДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: