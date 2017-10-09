Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, всего 26 обстрелов

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны боевиков. В основном, враг использовал гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Бойцам ВСУ пришлось 19 раз открывать ответный огонь, заставляя сепаратистов соблюдать режим тишины.

На Донецком направлении вечером из различного вида гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били по позициям сил АТО возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского, шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики 4 раза и в течение нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в Крымском.

Также дважды под гранатометный огонь противника попали украинские укрепления возле Трехизбенки, и один раз - в районе Новоалександровки и Попасной.

На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась. Однако около 20:00 боевики применили автоматический гранатомет на подступах к Марьинке.