Проводник прятал в белье футболки с символикой СССР и РФ – пограничники

В пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор Михайловский" пограничники обнаружили товары, которые пытались скрыть от контроля на границе.



При проверке поезда сообщением "Москва – Кишинев" в мешке для белья пограничный наряд Сумского отряда обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ.

Мешок лежал на третьей полке пассажирского купе, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

ГПСУ

Владельцем тайного товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдовы.

Обнаруженные футболки изъяты в установленном порядке.

На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.