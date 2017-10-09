Проводник прятал в белье футболки с символикой СССР и РФ – пограничники
Понедельник, 9 октября 2017, 09:25
В пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор Михайловский" пограничники обнаружили товары, которые пытались скрыть от контроля на границе.
При проверке поезда сообщением "Москва – Кишинев" в мешке для белья пограничный наряд Сумского отряда обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ.
Мешок лежал на третьей полке пассажирского купе, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Владельцем тайного товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдовы.
Обнаруженные футболки изъяты в установленном порядке.
На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.