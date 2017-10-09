Пограничники расспросят россиян, как в РФ попали их коллеги

Погранично-представительская встреча между Украиной и Российской Федерацией в отношении двух задержанных украинских пограничников состоится в Брянске, где произошел инцидент.



Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".



"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители ГНСУ и представители пограничной службы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников", – отметил он.



"Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", – сказал Слободян.



По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии произошедшего.



О том, где находятся задержанные, пока не известно.



Как известно, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины пропали в Сумской области недалеко от границы с Россией.



Областная прокуратура открыла уголовное производство.



Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников.



Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но он получает отказ с объяснениями, что личности задержанных еще не установлены.



Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу по поводу задержанных украинских пограничников.