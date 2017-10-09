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В штабе АТО заявили, что взлетную полосу ДАП под контроль не брали

Понедельник, 9 октября 2017, 10:17

В штабе АТО опровергли распространенную ранее информацию, что украинские военные взяли под контроль взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь штаба Анатолий Стельмах.

Это был его ответ на вопрос журналиста, действительно ли украинские военнослужащие уже контролируют посадочную полосу ДАП.

"Мы не располагаем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет", - сказал Стельмах.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление украинских бойцов, что они взяли под полный контроль взлетно-посадочную полосу и окрестности Донецкого аэропорта.

Как доказательство они продемонстрировали украинский флаг в нескольких метрах от терминала.

"Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАП, то есть окраина города Донецк", - рассказал один из военных.

Темы: ДонецкаэропортДонбассармия
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