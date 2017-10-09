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В ПАСЕ утвердили срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Понедельник, 9 октября 2017, 10:37
В ПАСЕ утвердили срочные дебаты по украинскому закону Об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты по статье 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и других депутатов.

Такое решение приняло Бюро ПАСЕ в понедельник, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Руководящий орган ассамблеи должен выбрать для дебатов одну из трех тем - массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос. По сути, стоял выбор между двумя последними, или же парламент мог отказаться от срочных дебатов. От обсуждения каталонского кризиса отказались, чтобы не накалять конфликт.

Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса распределились поровну. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии, однако со второго раза утвердили с минимальным перевесом.

ПАСЕ рассмотрит проект соответствующей резолюции в четверг.

Пока неизвестно, кто будет назначен докладчиком, от этого во многом зависит тональность документа.

"Европейская правда" будет следить за развитием событий.

Темы: образованиеПАСЕ
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