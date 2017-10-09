Скандальный "Театр на Подоле" официально открыли: Roshen дал 174 миллиона

9 октября в столице состоялось официальное открытие скандального "Театра на Подоле".

Участие в открытии принял президент Петр Порошенко.

"Очень важно, что в Украине во время российской агрессии, именно во время войны в Киеве отрывается новое, реконструированное здание "Театра на Подоле". Это символ нашего будущего", - сказал Порошенко.

Он назвал театр не просто уникальным, а храмом искусства.

"Этот театр является уникальным. Потому что он рождался в муках", - рассмеялся президент. – Это очевидно, потому что многие считали, что они прикрылись театром, но здесь строится торговый центр или что-то другое. Если бы они пришли и посмотрели, то они бы увидели фантастическое фойе, уникальное сценическое оборудование, оборудование для голограмм, уникальный театр. Храм искусства 21 века".

Он поблагодарил присутствующего на открытии мэра Киева Виталий Кличко, потому что "без него преодолевать бюрократическое сопротивление было бы труднее".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", корпорация "Roshen" инвестировала 174 миллиона гривен в реконструкцию здания "Театра на Подоле" на Андреевском спуске.

Реконструкция здания театра длилась 21 месяц.

По словам Порошенко, проект театра учитывает потребности маломобильных групп населения и людей с особыми потребностями.

Зрительный зал рассчитан на 253 места.

Как известно, осенью 2016 года киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, построенного на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, сделал замечание и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не появился.

Реконструировали театр за счет кондитерской корпорации "Рошен". Компания выделила 165 миллионов гривен.

29 ноября 2016 года фасад нового здания театра открыли.

Архитектор нового здания киевского академического театра на Подоле Олег Дроздов утверждает, что не получал конструктивных предложений по изменению в фасаде театра.

В то же время главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что по новому зданию театра будут проведены общественные обсуждения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания, театр на Подоле не будет сдан в эксплуатацию.

В декабре столичная власть пообещала провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений градостроительного, памятко-охранного законодательства, авторских прав при реконструкции здания Театра на Подоле до апреля 2017 года.

27 декабря прошло первое публичное обсуждение Театра на Подоле.

28 декабря 2016 года петиция на сайте Киевсовета с требованием демонтировать фасад нового здания Театра на Подоле набрала необходимые для рассмотрения 10 тысяч голосов.

29 декабря 2016 Киевсовет сообщил, что принял к рассмотрению петицию о сносе нового фасада театра на Андреевском спуске.

В марте при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА создали рабочую группу, которая должна была заняться урегулированием ситуации вокруг Театра на Подоле.

9 апреля вокруг скандального Театра на Подоле убрали строительный забор.

20 апреля стало известно, что архитектор Герман Волга вместе с другими архитекторами-киевлянами разработал альтернативный проект здания Театра на Подоле.

В сентябре на сайте петиций к Киевсовету зарегистрировали требование ввести скандальное здание Театра на Подоле в эксплуатацию. Сейчас она собрала 4,6 тысячи подписей.

26 сентября пресс-служба корпорации Roshen сообщила, что проектная документация по реконструкции Театра на Подоле получила положительное заключение Украинской государственной строительной экспертизы.

29 сентября Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле.

Украинская правда