Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крым и Донбасс мешают посчитать украинцев – социолог

Понедельник, 9 октября 2017, 11:44

Оккупация Россией Крыма и Донбасса мешает Украине провести очередную перепись населения, которая в последний раз проходила еще в 2001 году.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи академик Элла Либанова.

"Есть политические проблемы его проведения - это Крым и Донбасс. Мы не можем туда зайти, чтобы провести перепись", - отмечает она.

По словам социолога, был проведен анализ, который показал, что ныне известная украинцам численность населения на самом деле не такая.

"Скажем, сейчас нас не 42 миллиона, а, допустим, 40 миллионов. Но это не катастрофа. Это неприятная вещь - такое узнать, но не катастрофа", - подчеркивает Либанова.

По ее словам, население страны сокращается из-за слишком низкой рождаемости и слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин и сельских жителей.

"Сказывается и распространенность нездорового образа жизни, и плохие условия труда, и высокие травматизм и смертность на дорогах, и загрязненность окружающей среды, и проблемы с медициной", - добавила академик.

Либанова считает, что лучшим вариантом для Украины было бы сейчас "довести до ума" демографический реестр и уточнять его данные переписями. Так, по ее словам, это делается в большинстве развитых стран.

Украинская правда

Темы: социологияКрымДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: