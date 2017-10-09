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В Одесской области задержали с взяткой прокурора и депутата облсовета

Понедельник, 9 октября 2017, 12:14

Генпрокуратура задержала заместителя председателя Измаильской прокуратуры и депутата Одесского облсовета во время получения 40 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствие установило, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области в сговоре с депутатом Одесского областного совета на протяжении июня-сентября 2017 года вымогали у директора предприятия 40 тыс. долларов за отсутствие препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерна.

Сообщается, что преступников задержали сотрудники ГПУ и СБУ после передачи им предпринимателем всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Их имена правоохранители держат в тайне.

 
 

Украинская правда

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Темы: взяткаОдесская областьпрокуратураместная власть
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