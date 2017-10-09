В Одесской области задержали с взяткой прокурора и депутата облсовета
Генпрокуратура задержала заместителя председателя Измаильской прокуратуры и депутата Одесского облсовета во время получения 40 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Следствие установило, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области в сговоре с депутатом Одесского областного совета на протяжении июня-сентября 2017 года вымогали у директора предприятия 40 тыс. долларов за отсутствие препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерна.
Сообщается, что преступников задержали сотрудники ГПУ и СБУ после передачи им предпринимателем всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу.
Их имена правоохранители держат в тайне.
Украинская правда