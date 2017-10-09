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На выборах президента ПАСЕ Украина проголосует за представителя Литвы

Понедельник, 9 октября 2017, 12:20

На голосовании за временного председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, 9 октября, украинские представители отдадут свои голоса за члена Европейской народной партии, представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса.

Об этом сообщил депутат от "БПП" Алексей Гончаренко в эфире телеканала "112".

По его словам, на тайном голосовании за нового главу ПАСЕ представители от Украины, скорее всего, в большинстве отдадут свои голоса за литовского политика Эмануэлиса Зингериса.

"В голосовании будут участвовать два кандидата: Эмануэлис Зингерис из Литвы и Стелла Кириакидес из Кипра. Скорее всего Украина проголосует за Зингериса, поскольку все мы знаем твердую позицию Литвы в отношении РФ", - сказал Гончаренко.

Он также добавил, что согласно правилам ПАСЕ, избранный президент останется на посту всего на три месяца, до открытия следующей сессии - 22-26 января 2018 года, где будет избран следующий глава ассамблеи.

На своей странице в Facebook нардеп от "Народного Фронта" Леонид Емец написал, что уже проголосовал за Зингериса.

"Проголосовал за Эмануэля Зингериса на должность Президента ПАСЕ. Личный друг Немцова, категорический противник агрессии России и враг режима Путина имеет серьезные шансы возглавить парламентскую ассамблею Совета Европы!", - написал он.  

Ранее сообщалось, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который попал в скандал из-за визита вместе с российскими политиками к главе сирийского режима Башара Асада, подал в отставку.

Украинская правда

Темы: ПАСЕУкраинаЛитва
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