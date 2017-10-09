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Приговоренного по делу о "крымских диверсантах" оставили за решеткой

Понедельник, 9 октября 2017, 12:47
Приговоренного по делу о крымских диверсантах оставили за решеткой
скриншот

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию Редвана Сулейманова, приговоренного к 1 году 8 месяцам колонии за якобы подготовку диверсии на полуострове.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Эмиль Курбединов.

"Суд оставил без изменений приговор Редвана Сулейманова, в т.ч. и многомиллионные взыскания", - пишет он.

По информации "Крым.Реалии", Сулейманова направят отбывать наказание в колонии общего режима.

Сообщается, что на судебном заседании Курбединов просил признать подзащитного невиновным и напомнил о наличии в деле противоречивых решений о мере пресечения – одним решением судья отказал в продлении содержания под стражей, вторым – от имени того же судьи – через два дня удовлетворил требования ФСБ о продлении ареста подсудимого.

Сам Сулейманов просил признать его виновным по менее тяжкой части статьи, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор на заседании суда заявил, что избранная мера наказания выбрана судом первой инстанции "обосновано, в соответствии с характером преступления и размером ущерба".

Как сообщалось, 10 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил Сулейманова к 1 году и 8 месяцем колонии, а также к взысканию с него 3,4 миллиона рублей.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже на Украину и подготовке диверсии в Симферополе.

10 августа 2016 года российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, одним из организаторов предотвращенных является Евгений Панов, также по этому обвинению задержали Андрея Захтея.

Украинская правда

Темы: Крымкрымские татарысудтюрьмаполитзаключенные
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