Луценко дал понять, что в деле Шеремета пока нет зацепок

Когда следствие найдет зацепку в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - преступление будет раскрыто.

Об этом на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"По делу Шеремета мы работаем, ГПУ осуществляет только процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет масштабный сбор информации. Но кроме сбора информации нужна еще оперативная удача. Здесь она была (в деле об убийстве Вороненкова - ред.)", - отметил он.

"Как только мы найдем хоть элементарную зацепку, она приведет к раскрытию. Пока следствие тяжело работает", - добавил Луценко.

Как сообщалось, Национальная полиция попросила суд и тот засекретил судебные решения по делу убийства Павла Шеремета.

Это сотни судебных решений, которые выносились чуть не каждый день по ходатайствам следователей. В основном решения касались доступа к определенным мобильным номерам, данные о которых были засекречены, или другим данным мобильных операторов.

Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Роман Кравец, УП