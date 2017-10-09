У Лутковской говорят, что министры умалчивают о своих отпусках незаконно

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека констатирует, что информация относительно пребывания членов Кабинета министров в отпуске не является информацией с ограниченным доступом.

Об этом говорится в ответе отдела контроля в сфере частного права Управления по вопросам соблюдения права на информацию и представительства в Конституционном суде на запрос "Українських новин".

"Информация относительно пребывания лица, которое занимает должность, связанную с исполнением полномочий государства, в отпуске, командировке не является информацией с ограниченным доступом", – говорится в нем.

Кроме того, отмечается, что обработка и распространение данных таких лиц осуществляется в соответствии с законодательством и не требует согласия субъекта персональных дынных на получение и распространение такой информации.

Согласно ответу, подтверждением вышеуказанного является позиция, изложенная в пункте 5.3 постановления пленума Высшего административного суда от 29 сентября 2017 года №10 "О практиках применения административными судами законодательства о доступе к публичной информации".

Ранее на запрос агентства Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отказалось предоставить информацию об отпуске министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Также журналисты получили отказ от Министерства аграрной политики и продовольствия на запрос о предоставлении информации об отпуске министра аграрной политики Тараса Кутового.

Кроме того, Министерство внутренних дел предоставило информацию об отпуске министра внутренних дел Арсена Авакова лишь после обращения секретариата правительства.