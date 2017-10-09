МИД подтвердил гибель одного украинца в Конго
Понедельник, 9 октября 2017, 15:18
Гражданин Украины погиб из-за катастрофы Ан-12 в Конго, которая произошла 30 сентября.
Об этом в микроблоге Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
"ДР Конго официально подтвердили гибель 1 укр гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным", - написала она.
По ее словам, МИД решает вопрос репатриации.
Как известно, 30 сентября в Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, по сообщению Reuters, никто из 12 членов экипажа не выжил.
Вместе с тем местное издание Actualite.cd сообщил, что на борту находились 8 человек, трое из которых - граждане Украины.
Украинская правда