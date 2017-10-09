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Министр здравоохранения Туниса умер после участия в марафоне

Понедельник, 9 октября 2017, 16:06

Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне.

Об этом сообщает ВВС.

56-летний Слим Чакер упал, пробежав 500 метров, и позже скончался в военном госпитале.

Марафон проводился в приморском городе Набули в воскресенье, чтобы собрать средства для построения детской клиники борьбы с раком.

Чакер был назначен министром здравоохранения в прошлом месяце при масштабных перестановках в правительстве.

Он был бывшим банкиром, который служил в министерстве финансов и спорта и молодежи после свержения правителя Зина аль-Абидина Бен Али в 2011 году.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве во время "Wizz Air Kyiv City Marathon" умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

Мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Темы: здоровье
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