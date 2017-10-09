Министр здравоохранения Туниса умер после участия в марафоне
Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне.
Об этом сообщает ВВС.
56-летний Слим Чакер упал, пробежав 500 метров, и позже скончался в военном госпитале.
Марафон проводился в приморском городе Набули в воскресенье, чтобы собрать средства для построения детской клиники борьбы с раком.
Чакер был назначен министром здравоохранения в прошлом месяце при масштабных перестановках в правительстве.
Он был бывшим банкиром, который служил в министерстве финансов и спорта и молодежи после свержения правителя Зина аль-Абидина Бен Али в 2011 году.
Как сообщалось, 8 октября в Киеве во время "Wizz Air Kyiv City Marathon" умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.
Мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.