Министр здравоохранения Туниса умер после участия в марафоне

Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне.

Об этом сообщает ВВС.

56-летний Слим Чакер упал, пробежав 500 метров, и позже скончался в военном госпитале.

Марафон проводился в приморском городе Набули в воскресенье, чтобы собрать средства для построения детской клиники борьбы с раком.

Чакер был назначен министром здравоохранения в прошлом месяце при масштабных перестановках в правительстве.

Он был бывшим банкиром, который служил в министерстве финансов и спорта и молодежи после свержения правителя Зина аль-Абидина Бен Али в 2011 году.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве во время "Wizz Air Kyiv City Marathon" умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

Мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.