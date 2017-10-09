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В Черкасском горсовете искали доказательства "дерибана" бюджетных денег

Понедельник, 9 октября 2017, 17:48

Правоохранители провели 6 октября обыски в департаментах Черкасского горсовета, на объектах незавершенного строительства и в некоторых обществах и частных предприятиях Черкасс.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Указывается, что обыски провели в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств при закупке товаров и услуг за бюджетные средства, предоставление должностными лицами Черкасского городского совета незаконных разрешений на строительство многоэтажных домов и самовольного осуществления частными предприятиями строительных работ.

Сообщается, что правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, "в частности по строительству объектов жилой застройки земельного участка, а на территориях незавершенного строительства – строительную технику для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовных преступлений".

Ход расследования указанного производства контролируется руководством прокуратуры Черкасской области.

Украинская правда

Темы: Черкассыбюджетпрокуратура
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