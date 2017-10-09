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Украинку избрали главой одного из ключевых комитетов ПАСЕ

Понедельник, 9 октября 2017, 17:56

Народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила в Facebook представительница украинской делегации в ассамблее, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нашу коллегу Елену Сотник избрали председателем одного из ключевых комитетов ПАСЕ - юридического", - написала она.

По словам Геращенко, впервые в истории ПАСЕ сразу двое членов украинской делегации возглавляют ее комитеты: нардеп от БПП Владимир Арьев является председателем комитета свободы слова, а теперь еще Елена Сотник начала управлять юркомом.

Елена Сотник
Елена Сотник
Фото: "Самопомич"

Как сообщалось, в понедельник состоялся первый тур выборов президента ПАСЕ, который не выявил победителя.

Украинская правда

Темы: ПАСЕВерховная РадаСамопомич
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