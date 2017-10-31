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США запретили своим гражданам участвовать в ряде российских проектов

Вторник, 31 октября 2017, 23:49

Министерство финансов США запретило американским гражданам и компаниям участвовать в некоторых энергетических проектах РФ.

Об этом сообщается на сайте министерства, пишет DW.com

Министерство финансов США во вторник, 31 октября, запретило американским гражданам и компаниям предоставление, вывоз или реэкспорт товаров, услуг (за исключением финансовых) или технологий в поддержку разведки или добычи для глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые могут добывать нефть в РФ или морской зоне, утвержденной РФ.

В своем распоряжении американский Минфин ссылается на постановление от 2014 года о блокировании собственности лиц, "способствующих развитию ситуации в Украине", и на меры по противодействию влияния России в Европе и Евразии.

Новая мера будет применяться в отношении проектов, реализация которых начнется 29 января 2018 года или позднее.

Ранее минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу в конце ноября 2017 года. В частности, ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования попавших под санкции российских банков до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 60 дней.

Темы: санкцииСШАРосcия
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