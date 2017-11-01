На Донбассе погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе
Среда, 1 ноября 2017, 01:42
На Донбассе в ходе антитеррористической операции погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе.
Об этом сообщил командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили в facebook.
"Погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе", - написал он.
Как сообщал 31 октября штаб АТО, террористы ОРДЛО из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт ВСУ у Опытного. В результате один украинский воин погиб, один был ранен.