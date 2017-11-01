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Расследование ФБР по РФ: Трампа "очень смущает" пребывание под следствием

Среда, 1 ноября 2017, 02:57

Расследование ФБР о вмешательстве России в выборы в США "очень смущает" президента Дональда Трампа.

Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, пишет The Hill.

"Это очень смущает президента, как это было бы для любого гражданина, находиться под следствием", - сказал Келли в интервью Fox News.

Трамп и Белый дом неоднократно отрицали, что президент является объектом расследования вмешательства России в выборы 2016 года, которое проводит специальный советник ФБР Роберт Мюллер.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

Темы: ТрампСШАРосcия
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