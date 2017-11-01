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В Минюсте отчитались о раздаче долгов по решениям ЕСПЧ

Среда, 1 ноября 2017, 04:56

Министерство юстиции за 3,5 года полностью погасило долги перед украинскими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека, большинство из которых были приняты в период с 2008 по 2013 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По словам заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищины, украинскому государству в наследство от предыдущей власти остались более 3000 решений Европейского суда по правам человека в пользу украинских граждан, которые годами игнорировались властями.

"В основном - это типичные дела о невыполнении государством решений национальных судов. Эти решения ЕСПЧ выносились на основании того, что предыдущая власть в стране в течение 20 лет принимала популистские законы, касающиеся льгот для чернобыльцев, афганцев и детей войны, введения моратория на исполнение определенными субъектами решений национальных судов", - пояснил он.

"Данное законодательство не было подкреплено финансовой способностью государства выполнять взятые на себя обязательства. Такая ситуация и стала причиной того, что ЕСПЧ возбуждал дела по представлениям тысяч украинцев и выносил решение о взыскании с Украины соответствующей задолженности", - отметил Лищина.

Он подчеркнул, что начиная с 2014 года, впервые за годы независимости, Министерство юстиции начало масштабную работу по урегулированию такого рода дел. За это время средства по искам ЕСПЧ были выплачены украинским гражданам в полном объеме.

Всего с 2014 года, как сообщает министерство, правительством было отправлено в Европейский суд по правам человека 414 деклараций о заключении мирового соглашения. За этот период ЕСПЧ принял решение о дружественном урегулировании спора по 1236 заявлениям на сумму 1,4 млн евро и 21 тыс. гривен справедливой компенсации.

Темы: Минюстправа человека
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