CNN: У Манафорта три паспорта, а путешествовал он под выдуманным именем

Обвинение ФБР против бывшего политтехнолога Партии регионов и "Оппозиционного блока" Пола Манафорта проливают свет на его финансовое состояние и путешествия в последние годы.

Некоторые подробности опубликовал американский телеканал CNN.

Согласно документам, в настоящее время Манафорт имеет три паспорта США, все под разными номерами.

В этом году Манафорт ездил в Мексику, Китай и Эквадор с телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя. (Имя не было раскрыто в документах.)

За последний год Манафорт отправился в Дубаи, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токио и на остров Большой Кайман. Также Манафорт, и Рик Гейтс были частыми путешественниками на Кипр.

В заявках на кредиты и других финансовых документах Манафорт писал, что в апреле 2012 года его активы стоили около 19 миллионов долларов, а в мае 2016 года до 136 миллионов долларов.

При этом, через несколько месяцев, например, в то время, когда он был председателем Национальной кампании Трампа в августе 2016 года, оценка Манафортом общей стоимости его активов колебалась. В августе 2016 года он сказал, что его активы стоят 28 миллионов долларов, а затем в другом документе он написал, что его активы стоят 63 миллиона долларов.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.