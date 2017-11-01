Аксенов: В Крыму может возникнуть энергодефицит

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму Сергей Аксенов допустил вероятность энергодефицита на полуострове из-за холодов.

Однако он заверил, что это не отразится на жилом фонде и социальных учреждениях, передает "Прайм".

"Дефицит небольшой может быть для промышленных предприятий, коммерческого сектора, но жилому фонду, учреждениям образования, здравоохранения ничего не угрожает. Дефицит может быть от 200 до 300 мегаватт в пике нагрузки, но у "Крымэнерго" график ограничений, связанный с работой коммерческого сектора, составлен", – сказал Аксенов журналистам.

По его словам, крымская энергетика подготовлена к осенне-зимнему отопительному сезону. Проводится повторная проверка дизель-генераторов.

Как известно, Украина прекратила электроснабжение с материковой части в аннексированный Россией Крым.



Летом этого года Крым страдал от отключений электроснабжения, оккупационные власти вводили график временного отключения электроснабжения.