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Аксенов: В Крыму может возникнуть энергодефицит

Среда, 1 ноября 2017, 07:18

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму Сергей Аксенов допустил вероятность энергодефицита на полуострове из-за холодов.

Однако он заверил, что это не отразится на жилом фонде и социальных учреждениях, передает "Прайм".

"Дефицит небольшой может быть для промышленных предприятий, коммерческого сектора, но жилому фонду, учреждениям образования, здравоохранения ничего не угрожает. Дефицит может быть от 200 до 300 мегаватт в пике нагрузки, но у "Крымэнерго" график ограничений, связанный с работой коммерческого сектора, составлен", – сказал Аксенов журналистам.

По его словам, крымская энергетика подготовлена к осенне-зимнему отопительному сезону. Проводится повторная проверка дизель-генераторов.

Как известно, Украина прекратила электроснабжение с материковой части в аннексированный Россией Крым.

Летом этого года Крым страдал от отключений электроснабжения, оккупационные власти вводили график временного отключения электроснабжения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымэнергетика
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